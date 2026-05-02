Silvio Cherchi giornalista e tecnico di Radio Bonaria è morto a 64 anni

È deceduto a 64 anni Silvio Cherchi, giornalista e tecnico di Radio Bonaria. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i collaboratori e gli ascoltatori dell’emittente, che ora si trovano a dover affrontare il cambiamento nella gestione del palinsesto e delle attività quotidiane. La radio dovrà riorganizzarsi per mantenere l’equilibrio tra le tematiche religiose e le notizie locali, senza la sua presenza.

? Cosa scoprirai Come cambierà il futuro digitale di Radio Bonaria senza il suo coordinatore?. Chi gestirà ora il delicato equilibrio tra sacro e cronaca locale?. Quali erano i segreti tecnici della sua gestione della regia radiofonica?. Perché la sua scomparsa rappresenta un vuoto tecnico per il giornalismo sardo?.? In Breve Operava presso la Basilica dei Padri Mercedari sin dai primi anni Novanta.. Coordinava speaker e registi gestendo il flusso di lavoro di Radio Bonaria.. Guidava l'emittente verso lo sviluppo di podcast e nuovi linguaggi digitali.. Il decesso è avvenuto nella notte di venerdì 1 maggio 2026.. Silvio Cherchi è morto a 64 anni nella notte di venerdì, lasciando un vuoto profondo nel giornalismo sardo dopo un infarto fulminante avvenuto mentre riposava.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvio Cherchi, giornalista e tecnico di Radio Bonaria, è morto a 64 anni Notizie correlate Intitolata alla giornalista piacentina Grazia Cherchi la Sala stampa della Giunta regionaleÈ stata una delle più importanti figure dell’editoria e della critica letteraria italiana del Novecento. Leggi anche: Roberta Sciubba morta per malore improvviso a 64 anni, era la moglie del giornalista Massimo Caputi: "La mia stella polare"