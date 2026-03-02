Intitolata alla giornalista piacentina Grazia Cherchi la Sala stampa della Giunta regionale

Una nuova sala stampa della Giunta regionale è stata intitolata alla giornalista piacentina Grazia Cherchi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri dell’amministrazione regionale. Durante l’evento sono stati ricordati i valori legati alla libertà di espressione, ai diritti fondamentali e all’importanza di rispettare ogni persona. La giornata ha sottolineato il ruolo della stampa e della tutela dei diritti civili.

È stata una delle più importanti figure dell’editoria e della critica letteraria italiana del Novecento. Fondatrice, insieme a Piergiorgio Bellocchio, della rivista i Quaderni Piacentini Diritti conquistati e da preservare, insieme alla libertà di sognare, di coltivare le proprie aspirazioni e i talenti, di rimanere fedeli a sé stesse; l’urgenza di essere rispettate, sempre e sotto ogni aspetto, mai più vittime di nessuna forma di violenza. L’impegno per le altre, per i bisogni di tutte, senza dimenticare fragilità e differenze. Come un filo che si tende e unisce la forza delle donne, di quelle che non ci sono più e hanno lasciato il segno, di quelle di oggi, per le quali accanto a ogni battaglia vinta, ce n’è una in corso e un’altra che deve ancora venire. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

