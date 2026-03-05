Roberta Sciubba morta per malore improvviso a 64 anni era la moglie del giornalista Massimo Caputi | La mia stella polare

Roberta Sciubba, 64 anni, è deceduta a causa di un malore improvviso. Era la moglie del giornalista sportivo Massimo Caputi. La notizia è stata diffusa tramite i social, dove molti colleghi hanno espresso il loro cordoglio. La morte è avvenuta senza preavviso, lasciando un vuoto tra amici e familiari.

È morta la moglie del giornalista sportivo. Sui social tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei colleghi È morta per un malore improvvisa Roberta Sciubba, moglie 64enne di Massimo Caputi, giornalista sportivo. La donna si è spenta improvvisamente e non sembrava ci fossero le avvisaglie d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roberta Sciubba morta per malore improvviso a 64 anni, era la moglie del giornalista Massimo Caputi: "La mia stella polare" Massimo Caputi, morta la moglie Roberta: “Eri la mia stella polare”(Adnkronos) – Morta improvvisamente la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba. Massimo Caputi piange la moglie Roberta morta improvvisamente, "vuoto incolmabile, eri la mia stella polare"Roberta Sciubba, la moglie del giornalista sportivo Massimo Caputi, è morta in maniera improvvisa. Aggiornamenti e notizie su Roberta Sciubba. Temi più discussi: Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta Sciubba. Il giornalista: Eri la mia stella polare; Massimo Caputi, il lutto improvviso: è morta la moglie Roberta; Massimo Caputi, chi era la moglie Roberta Sciubba morta improvvisamente: Il mio cuore fatto a pezzi; Tragico lutto per Massimo Caputi, è morta la moglie Roberta: Ciao amore mio, eri la mia stella polare. Massimo Caputi, chi era la moglie Roberta Sciubba morta improvvisamente: Il mio cuore fatto a pezziLutto terribile per il giornalista Massimo Caputi: la moglie Roberta Sciubba è morta improvvisamente. Il ricordo sui social commuove il web: La mia stella polare. libero.it Massimo Caputi, morta la moglie Roberta Sciubba a 64 anni/ Stroncata da un malore improvvisoMoglie Massimo Caputi morta a 64 anni, chi è la donna stroncata da un malore improvviso. La mia stella polare ... ilsussidiario.net Roberta Sciubba è morta improvvisamente a 64 anni, per un malore. Con il telecronista aveva avuto un figlio, Lorenzo, e condivideva la passione per il golf x.com Un momento di grande dolore ha colpito il giornalista sportivo Massimo Caputi. La scomparsa improvvisa della moglie, Roberta Sciubba, ha lasciato sgomenti familiari, amici e tanti appassionati di sport che negli anni hanno seguito il lavoro del noto volto tele - facebook.com facebook