Silvia Salis lo sfogo clamoroso | Io put***na? Alla fine pagherà

Silvia Salis ha commentato pubblicamente una sua recente esperienza sui social, affermando che chi l'ha chiamata con insulti e offese finirà per pagare. Ha anche riferito di aver concluso un accordo per un risarcimento di 5.000 euro, senza specificare ulteriori dettagli sulla vicenda. La donna ha deciso di condividere questa situazione in modo diretto, parlando di un processo in corso che coinvolge parole offensive e una richiesta di risarcimento economico.

" Chi mi ha dato della put. sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito". Così la sindaca di Genova Silvia Salis in un video sui social. "Il messaggio forte però deve essere che l'odio va trasformato in bene. Per questo ho deciso che la somma versata dal primo 'leone da tastiera' vada in beneficenza al centro antiviolenza Mascherona, all'associazione Per Non Subire Violenza e a Casa Pandora Margherita Ferro - aggiunge -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, lo sfogo clamoroso: "Io put***na? Alla fine pagherà" Notizie correlate Silvia Salis denuncia insulti sessisti online: “Chi mi ha chiamato put… pagherà, soldi in beneficenza”La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato in un video che dopo aver ricevuto 5mila euro di risarcimento per degli insulti sessisti sui social... Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”Il panorama politico italiano, ancora scosso dai recenti terremoti elettorali, sembra aver trovato una nuova, inaspettata protagonista capace di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Silvia Salis a Che Tempo Che Fa, chi è la sindaca di Genova: il passato da atleta, la carriera politica e il matrimonio con Fausto Brizzi; Che tempo che fa, pagelle del 26 aprile: ovazione per Silvia Salis (9), Carlo Conti pescatore (6), il segreto di Orietta (S.V.); Adunata Alpini, una pagliacciata che blocca la città: bufera sul post dell'ex candidata; Silvia Salis, ovazione in studio da Fazio: Primarie Schlein-Conte? Non voterei. Insulti social a Salis, ottiene risarcimento e lo devolve a centro antiviolenzaLa sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato che riceverà un primo risarcimento da 5.000 euro per gli insulti ricevuti sui social e che lo devolverà ai centri antiviolenza. Le parole di Salis Chi ... tg24.sky.it Silvia Salis, in beneficenza il risarcimento per gli insulti ricevuti sui social: «Chi mi ha dato della p*****a pagherà»«Chi mi ha dato della p***a sui social alla fine pagherà». Inizia così, il post pubblicato questa mattina sui social dalla sindaca di Genova, Silvia Salis. ilmessaggero.it La sindaca di Genova Silvia Salis annuncia che chi l'ha insultata sui social pagherà, con le prime querele già definite e un bonifico da 5mila euro incassato - facebook.com facebook La sindaca di Genova Silvia Salis ha ottenuto un primo risarcimento per le querele presentate contro gli insulti ricevuti sui social: 5mila euro che saranno devoluti in beneficenza. "È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve x.com