La sindaca di Genova ha annunciato di voler intraprendere azioni legali dopo aver ricevuto insulti sui social. Ha affermato di essere furiosa e di voler denunciare quanto accaduto. La prima risposta legale si traduce in un risarcimento di 5.000 euro. La decisione arriva in un contesto di tutela contro l’odio online e comporta un intervento diretto contro le offese ricevute.

Linea dura contro l’ odio online. La sindaca di Genova, Silvia Salis, annuncia battaglia legale contro gli insulti ricevuti sui social e incassa il primo risarcimento: 5.000 euro da uno degli autori di commenti offensivi. «Chi mi ha insultata sui social alla fine pagherà», ha dichiarato, spiegando che si tratta della prima di una serie di querele avviate contro chi ha utilizzato espressioni violente e degradanti. Un segnale chiaro: la violenza verbale non può essere considerata una semplice provocazione digitale, ma deve avere conseguenze concrete. La sindaca ha deciso di destinare l’intera somma in beneficenza, sostenendo realtà impegnate nella tutela delle donne: il centro antiviolenza Mascherona, l’associazione Per Non Subire Violenza e Casa Pandora Margherita Ferro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Silvia Salis furiosa, pronta a denunciare: “Ecco che mi hanno fatto”

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