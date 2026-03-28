Una deputata europea ha raccontato di essere stata trattenuta in una stanza di un hotel per circa un'ora durante un controllo di polizia. Secondo quanto riferito, le è stato chiesto se avrebbe partecipato a un corteo, senza che fosse redatto un verbale. La deputata ha spiegato di aver dichiarato immediatamente la sua carica durante l'intervento delle forze dell'ordine.

«Sono arrivati alle 7,30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un'ora. Mi hanno chiesto se avevo intenzione di andare alla manifestazione e se avevo con me oggetti per offendere». È provata ma anche sconcertata Ilaria Salis per quanto accaduto oggi, sabato 28 marzo, giorno di manifestazione prevista a Roma. Perché si tratta di una deputata del Parlamento europeo e perché il controllo di polizia scattato all'alba «era evidentemente collegato al corteo». «Sono arrivata a Roma giovedì - spiega Salis - e ho svolto alcune attività per il mio ruolo di parlamentare europeo. Non era un mistero che fossi nella Capitale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ilaria Salis: «Io, tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se dovessi andare al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»

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