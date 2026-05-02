Negli ultimi mesi, Silvia Salis ha avviato diverse azioni legali tramite i suoi avvocati a seguito di commenti offensivi ricevuti sui social media. Tra le persone coinvolte ci sono alcuni utenti che le avevano rivolto insulti, tra cui parole offensive e diffamatorie. La Salis ha dichiarato che chi le ha rivolto queste accuse dovrà rispondere di fronte alle autorità. La vicenda riguarda la tutela della propria immagine online.

Genova. – Un utente che aveva insultato sui social la sindaca di Genova Silvia Salis dandole della “putt.” dovrà risarcirla con 5000 euro. Lo annuncia la stessa sindaca su X. “Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà – dice in un video – in questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro, chi diffonde odio sui social deve essere punito. L’odio va trasformato in bene”. Negli ultimi mesi sono diverse le querele fatte partire attraverso i suoi avvocati e la Salis è certa che ci saranno anche altri risarcimenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Silvia Salis: “Chi mi ha dato della p****a sui social pagherà”

Silvia Salis - Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà (02.05.26)

Notizie correlate

Silvia Salis denuncia insulti sessisti online: “Chi mi ha chiamato put… pagherà, soldi in beneficenza”La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato in un video che dopo aver ricevuto 5mila euro di risarcimento per degli insulti sessisti sui social...

Leggi anche: «Chi mi ha dato della p*****a ora paga», Silvia Salis querela gli hater e incassa i primi 5mila euro (che andranno in beneficenza) – Il video

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’invenzione di Silvia Salis; L'Italia guarda a Silvia Salis per il futuro post-Meloni?; Primarie Pd, Silvia Salis: Chi sceglierei tra Schlein o Conte? Non andrei a votare; Che Tempo Che Fa | Intervista Silvia Salis | Video.

Silvia Salis non fa sconti: Chi mi ha dato della puttana pagherà. In beneficenza il risarcimento per gli insulti sui social. VIDEOLa sindaca precisa inoltre che anche gli eventuali altri risarcimenti derivanti dalle querele saranno devoluti a finalità simili ... affaritaliani.it

Silvia Salis: «Chi mi ha dato della p... pagherà. Risarcimenti devoluti in beneficenza»«Chi mi ha dato della p***a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato ... ilmessaggero.it

la Repubblica. . Odiare costa. La sindaca di Genova Silvia Salis annuncia che chi l'ha insultata sui social pagherà, con le prime querele già definite e un bonifico da 5mila euro incassato. La somma sarà devoluta a centri antiviolenza come Mascherona e Casa - facebook.com facebook

«Chi mi ha dato della p*****a ora paga», Silvia Salis querela gli hater e incassa i primi 5mila euro (che andranno in beneficenza) - Il video x.com