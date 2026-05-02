Chi mi ha dato della p*****a ora paga Silvia Salis querela gli hater e incassa i primi 5mila euro che andranno in beneficenza – Il video

Silvia Salis ha deciso di agire contro gli insulti ricevuti sui social, dichiarando che chi le ha rivolto parole offensive dovrà rispondere delle proprie azioni. La donna ha presentato una querela e ha ottenuto un risarcimento di 5.000 euro, che saranno devoluti in beneficenza. La sua iniziativa si inserisce in un percorso di contrasto agli insulti online e di supporto alle donne vittime di violenza.

«Chi mi ha dato della p ***** a sui social alla fine pagherà». Silvia Salis sceglie la linea della tolleranza zero e trasforma gli insulti ricevuti sul web in un’opportunità di sostegno concreto per le donne vittima di abusi. La sindaca di Genova ha annunciato su Instagram di aver definito il primo risarcimento da 5.000 euro frutto di una delle tante querele presentate contro chi, protetto da uno schermo, ha utilizzato nei suoi confronti « parole violente e degradanti ». Una vittoria legale che l’ex martellista azzurra vuole trasformare in un segnale politico e culturale: «È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito.🔗 Leggi su Open.online

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Sindaca Salis, risarcimenti da 'leone da tastiera' va a centro antiviolenzaChi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degrad ... ansa.it

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Finalmente! La sindaca di Genova Silvia Salis ha appena annunciato di aver ottenuto il primo risarcimento da 5.000 euro da un suo hater che l’aveva definita put*** sui social. E che devolverà l’intero ricavato al centro antiviolenza Mascherona, all’associazion - facebook.com facebook

CI VEDIAMO A GENOVA L'8 MAGGIO. Ora mi aspetto le tiritere degli antifa e il sindaco di Genova, Silvia Salis, che tra un "bella ciao" e un servizio fotografico su Vogue mi dica che non sono il benvenuto. Ma io menfrego. A presto Genova. A presto futuristi. x.com