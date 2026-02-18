La deputata Auriemma denuncia insulti sessisti e violenza online dopo aver condiviso un video del suo intervento alla Camera e un post sui social. In quei messaggi, la politica sottolinea come l’odio digitale si manifesti spesso attraverso commenti offensivi rivolti alle donne. La sua testimonianza nasce dalla crescente presenza di linguaggi aggressivi sui social, che colpiscono molte donne in pubblico. La parlamentare invita a riflettere sulla diffusione di questi comportamenti e chiede azioni concrete contro l’odio in rete.

Il video dell’intervento alla Camera e il post sui social: “Non è confronto, è odio. La violenza digitale colpisce soprattutto le donne”. La denuncia: non più critiche, ma violenza. La deputata del Movimento 5 Stelle, Carmela Auriemma, ha denunciato pubblicamente una lunga serie di attacchi e insulti ricevuti sui social, rendendo noto tutto attraverso un video del suo intervento alla Camera dei Deputati e un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Nel messaggio, Auriemma spiega che le parole rivolte contro di lei non sono semplici commenti fuori luogo, ma veri e propri colpi: tentativi di zittire, umiliare e annientare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

