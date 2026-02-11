Konami annuncia un nuovo Silent Hill Transmission che si terrà il 12 febbraio alle 16:00 PT, cioè alle 1:00 di notte del 13 febbraio in Italia. L’evento streaming si concentrerà su aggiornamenti e novità riguardo a Silent Hill: Townfall, la nuova attesa del franchise. Gli appassionati aspettano con ansia l’occasione per scoprire cosa ha in serbo la casa giapponese per questa serie da anni in attesa di una svolta.

Konami riaccende i riflettori su Silent Hill con un nuovo Transmission dedicato alla serie. L’evento streaming si terrà il 12 febbraio alle 16:00 PT, corrispondenti all’ 1:00 di notte del 13 febbraio in Italia, e promette aggiornamenti su Silent Hill: Townfall. Si tratta di uno dei progetti più misteriosi del rilancio del franchise horror, annunciato ormai tre anni fa e rimasto finora avvolto nel silenzio. Silent Hill: Townfall è sviluppato da No Code, studio noto per esperienze narrative a forte componente psicologica, in collaborazione con Annapurna Interactive. Fin dall’annuncio, il progetto è stato presentato come parte della strategia di rinnovamento della saga da parte di Konami, ma le informazioni concrete sono rimaste estremamente limitate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Annunciato il nuovo Silent Hill Transmission con novità su Silent Hill: Townfall

Approfondimenti su Silent Hill Townfall

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Silent Hill Townfall

Argomenti discussi: Silent Hill: Townfall verrà presentato nelle prossime ore da Konami; Nuovo gioco di ‘Silent Hill’ ufficialmente in sviluppo; Konami ha annunciato un nuovo (imminente) evento per Silent Hill; Silent Hill: Townfall si farà finalmente vedere il 13 febbraio.

Silent Hill: Konami annuncia un nuovo evento, proprio dopo lo State of PlayQuesto significa che, ad orario italiano, l'appuntamento di Konami si terrà effettivamente alle 01:00 del 13 febbraio ( quindi tecnicamente non più domani) e sarà incentrato sulle novità riguardanti ... hdblog.it

Silent Hill Transmission in arrivo, Konami presenterà ufficialmente Silent Hill: TownfallKonami ha annunciato che nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, all'01:00 ora italiana, andrà in onda una nuova Silent Hill Transmission, evento dedicato interamente al futuro della celebre saga horr ... it.ign.com

Silent Hill: Townfall verrà presentato nelle prossime ore da Konami x.com