A Padova, all’Arena, si è svolta una Silent Party con circa 300 persone che ballavano indossando cuffie wireless. Durante l’evento, i partecipanti potevano scegliere il genere musicale da ascoltare, mentre tre canali audio distinti venivano gestiti da un’apposita apparecchiatura. La festa ha visto i presenti muoversi al ritmo di musica differenziata, senza emissioni sonore all’esterno, grazie alle cuffie individuali.

? Cosa scoprirai Come si sceglie il genere musicale durante la festa?. Chi gestirà i tre canali audio per i partecipanti?. Perché conviene acquistare il biglietto online invece che in cassa?. Dove si possono trovare altri eventi simili in zona?.? In Breve Apertura cancelli ore 21 di venerdì 8 maggio ai Giardini dell'Arena.. Prevendita online a 10 euro su CiaoTickets per assicurarsi la cuffia.. Ingresso in cassa a 11 euro con rischio esaurimento dispositivi limitati.. Tre DJ professionisti gestiscono canali hip hop, elettronica e anni '80'90.. Venerdì 8 maggio 2026 i Giardini dell’Arena di Padova ospiteranno il Silent Party®, l’evento organizzato da Silent Party Italia che trasforma la serata in un’esperienza sonora privata per oltre 300 partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silent Party a Padova: 300 persone ballano in cuffia all’Arena

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