Sicurezza nelle scuole la Florida testa i droni contro le sparatorie

In Florida, le autorità stanno sperimentando l’uso di droni come misura di sicurezza nelle scuole. Questa iniziativa, sviluppata tra i banchi, mira a prevenire sparatorie e altre minacce alla sicurezza degli studenti e del personale. I droni vengono impiegati per sorvegliare gli ambienti scolastici e rispondere rapidamente in caso di emergenza. La sperimentazione rappresenta una delle strategie adottate per affrontare le situazioni di pericolo nelle strutture educative.