Sicurezza nelle scuole la Florida testa i droni contro le sparatorie
In Florida, le autorità stanno sperimentando l’uso di droni come misura di sicurezza nelle scuole. Questa iniziativa, sviluppata tra i banchi, mira a prevenire sparatorie e altre minacce alla sicurezza degli studenti e del personale. I droni vengono impiegati per sorvegliare gli ambienti scolastici e rispondere rapidamente in caso di emergenza. La sperimentazione rappresenta una delle strategie adottate per affrontare le situazioni di pericolo nelle strutture educative.
L’idea nasce tra i banchi di scuola, ma guarda al cielo per rispondere a una delle minacce più drammatiche del sistema educativo americano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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