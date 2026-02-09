Basandomi sulle informazioni raccolte ecco l’articolo riscritto secondo le specifiche redazionali richieste | La Generazione Z appoggia il Decreto Sicurezza | l’84% degli studenti sostiene la stretta governativa contro la violenza giovanile nelle scuole

Da orizzontescuola.it 9 feb 2026

La maggior parte degli studenti della Generazione Z si schiera a favore del Decreto Sicurezza. Secondo un’indagine, l’84% di loro sostiene le misure messe in atto dal governo per contrastare la violenza nelle scuole. La notizia sorprende, considerando che spesso questa fascia di età viene vista come più critica verso le decisioni delle istituzioni. Ora, invece, molti giovani si dimostrano favorevoli a un approccio più severo per garantire l’ordine e la sicurezza nelle aule.

La Generazione Z dimostra un orientamento inatteso verso le politiche di ordine pubblico.

Approfondimenti su Generazione Z

Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e violenza giovanile: ipotesi metal detector nelle scuole

Il governo valuta l’introduzione di un nuovo pacchetto sicurezza, che potrebbe includere misure come l’installazione di metal detector nelle scuole e norme più restrittive contro la violenza giovanile.

Sicurezza nelle scuole, introdotti i metal detector contro la violenza giovanile, Valditara e Piantedosi firmano la circolare

Il governo ha deciso di mettere i metal detector nelle scuole per cercare di ridurre i casi di violenza tra i giovani.

