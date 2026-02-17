Sicurezza a Nocciano parte il progetto del controllo di vicinato con la stipula del protocollo di intesa FOTO

A Nocciano, il progetto di controllo di vicinato è partito ufficialmente dopo la firma del protocollo in prefettura di Pescara. La decisione si è resa necessaria a causa di alcuni furti recenti nelle zone residenziali, che hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità locali, che hanno illustrato le prime iniziative concrete per rafforzare la sicurezza nel paese.

Il progetto è stato avviato ufficialmente nel comune in provincia di Pescara dopo la sottoscrizione dell'accordo in prefettura «Il progetto "Controllo di Vicinato" è stato avviato ufficialmente a Nocciano con la sottoscrizione del protocollo d'intesa nella prefettura di Pescara. Un progetto che prevede il coinvolgimento consapevole e la responsabilizzazione degli stessi cittadini ai quali chiediamo semplicemente di essere attenti a ciò che accade attorno a loro al fine di potenziare la prevenzione, per segnalare prontamente al 112 eventuali anomalie e permettere di arginare sul nascere eventuali fenomeni di microcriminalità».