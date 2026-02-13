Rivoluzione in Pronto Soccorso | arrivano i mediatori per gestire attese e tensioni

La Asl di Frosinone ha deciso di introdurre mediatori nei Pronto Soccorso dopo aver riscontrato un aumento delle tensioni tra pazienti e personale, spesso causato da lunghe attese. La novità mira a migliorare l’accoglienza e a ridurre i conflitti, offrendo supporto alle persone in momenti di stress. Per questo, la cooperativa sociale ‘Diaconia’ fornirà professionisti specializzati che si occuperanno di facilitare le comunicazioni e aiutare a gestire le attese. Questa iniziativa si inserisce in un piano per rendere più umani e meno complicati i percorsi di accesso ai servizi di emergenza.

Meno solitudine, gestione dei conflitti e un ponte tra la tecnologia e le persone fragili. È questa la "rivoluzione dell'accoglienza" che sta per investire i Pronto Soccorso della provincia di Frosinone, grazie a un nuovo accordo siglato tra la Asl e la cooperativa sociale ‘Diaconia’. Il progetto introduce nei presidi ospedalieri una équipe multidisciplinare composta non da sanitari, ma da operatori culturali, linguistici, educatori e mediatori. Il loro compito sarà delicatissimo: supportare pazienti e familiari durante il percorso di presa in carico, offrendo ascolto e informazioni per disinnescare sul nascere le tensioni che spesso si accumulano nelle sale d'attesa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

