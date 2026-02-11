emergenza pronto soccorso arrivano i primi rinforzi

Arrivano i primi rinforzi al Pronto Soccorso di Avellino. L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha inviato medici per alleggerire la pressione, grazie a una convenzione con l’Azienda San Giuseppe Moscati. I medici resteranno in ospedale fino al 15 giugno, cercando di migliorare la situazione di emergenza che si protrae da settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Primi rinforzi per il Pronto Soccorso di Avellino. L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha risposto favorevolmente alla sottoscrizione di una convenzione con l’Azienda San Giuseppe Moscati che consentirà di mettere a disposizione fino al 15 giugno dirigenti medici da destinare al Pronto Soccorso della Città Ospedaliera. L’accordo, infatti, prevede un supporto di 48 ore mensili per quattro mesi, e andrà così l’organico dell’area di emergenza-urgenza. Un intervento concreto che testimonia la capacità delle aziende sanitarie campane di fare rete e di sostenersi reciprocamente per garantire continuità ed efficacia nell’assistenza ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Gli infermieri sono ormai al limite.

