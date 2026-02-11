La polizia ha arrestato due uomini che avevano truffato un’anziana a Mantova con la finta chiamata dei carabinieri. I malviventi le avevano sottratto 30 mila euro e alcuni gioielli. Gli agenti sono intervenuti in tempo e hanno recuperato tutto. Ora i due sono in manette, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare per capire se siano coinvolti in altri casi simili.

Due uomini sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di un’anziana signora, con la restituzione di gioielli e denaro sottratti, grazie a un’operazione congiunta delle Squadre Mobili di Genova e Mantova e del Commissariato di Rapallo. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di martedì 10 febbraio, quando la Polizia di Stato ha individuato e fermato i responsabili dopo un inseguimento tra il Cremonese e il Mantovano. Truffa ai danni di un’anziana Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione è nata nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapinano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Mantova e le sottraggono 30 mila euro, arrestati

Approfondimenti su Mantova Robbery

Una donna di 65 anni è stata vittima di una truffa online attraverso il metodo del “finto carabiniere”.

Una donna di 84 anni, residente in via Sile a San Giovanni di Casarsa, è stata vittima di una truffa orchestrata attraverso la finta chiamata di un carabiniere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mantova Robbery

Argomenti discussi: Anziana rapinata e uccisa in casa, arrestate la nipote e una donna vicentina: la svolta nei video delle telecamere di sorveglianza; Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a Roma; Aggredisce un'anziana, le ruba la borsa e la fa cadere: lo scippatore ha 14 anni; Anziana morta in casa, 2 donne arrestate per omicidio e rapina a Siena.

Siamo i tecnici dell’acqua, aprite...: stordiscono tre anziani con lo spray e li picchiano, poi la fuga con oro e gioielliA Carpiano, nel Milanese, la rapina violenta ha avuto come scenario un’abitazione del centro storico del paese. I truffatori sono fuggiti a bordo di un’auto rubata ... msn.com

Rapina un’anziana strappandole la catenina d’oro, lei cade a terra e finisce in ospedale: arrestato un 20enneGli agenti della polizia locale hanno arrestato un 20enne per rapina aggravata e lesioni su un’anziana. Le ha strappato la catenina d’oro facendola cadere. fanpage.it

Acireale Social. . ACI SANT’ANTONIO, FALSO CARABINIERE RAPINA UN’ANZIANA: INTERVIENE IL CAPITANO RANA In merito alla vicenda raccontata ieri, relativa alla rapina ai danni di una 74enne di Aci Sant’Antonio con la tecnica del “finto carabiniere”, - facebook.com facebook