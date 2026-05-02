Si tuffa nel lago di Como ma non riemerge | morto un 15enne

Un 15enne è deceduto nel lago di Como dopo essersi tuffato da una piattaforma galleggiante a Mandello al Lario, in provincia di Lecco. Dopo aver fatto il bagno, il ragazzo non è più riemerso dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Non è più riemerso dopo essersi tuffato nel lago di Como. È morto così un 15enne che si era buttato in acqua da una piattaforma galleggiante a Mandello al Lario, in provincia di Lecco. Quando gli amici non lo hanno più visto tornare in superficie hanno dato l’allarme, ma i soccorsi della Guardia costiera arrivati sul posto non hanno potuto fare niente per salvare il giovane. Il corpo è stato recuperato sul fondale dopo un’ora di ricerca dai sommozzatori dei Vigili del fuoco mentre i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si è tuffato nonostante l’acqua fosse ghiacciata, come riporta Il Giorno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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