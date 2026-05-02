Si schianta contro un' auto a Varano motociclista sbalzato per metri | 26enne grave in elisoccorso al Maggiore

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, lungo la strada del Boccolo nel comune di Varano dè Melegari, un incidente ha coinvolto un motociclista di 26 anni. L'impatto ha causato lo sbalzamento del centauro per diversi metri, e il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in corrispondenza della località Case Antolotti. Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Si schianta contro un'auto a Varano, motociclista sbalzato per metri: grave in elisoccorso al MaggioreNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari. Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al MaggioreUn motociclista di 54 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni di salute, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo...