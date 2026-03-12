Un motociclista di 48 anni è stato sbalzato per circa 15 metri in via Brembate a Boltiere giovedì 12 marzo alle 16.45. L’incidente si è verificato quando un altro scooter, che cercava di evitarlo, si è dileguato subito dopo senza fermarsi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del motociclista sono considerate gravi. I due a bordo dell’altro motorino coinvolto non si sono fermati.

LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 16.45 di giovedì 12 marzo in via Brembate. I due a bordo dell’altro motorino coinvolto non si sono fermati e si sono allontanati senza prestare soccorso. Grave incidente tra due moto a Boltiere in via Brembate. Lo scontro è avvenuto alle 16.45 di giovedì 12 marzo. Sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso: un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, un 48enne, che a causa dell’urto è stato sbalzato a terra a 15 metri di distanza dal punto dell’impatto. Secondo la prima ricostruzione della dinamica ricostruita anche grazie alle dichiarazioni di un testimone, una moto Morini 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è grave

Articoli correlati

Leggi anche: Sbalzato 15 metri per evitare uno scooter che non si ferma a soccorrerlo: grave 48enne

Boltiere, scontro tra due moto. Un centauro fa un volo di 15 metri: grave in ospedaleBoltiere (Bergamo), 12 marzo 2026 – Grave incidente stradale, questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Boltiere nella Bergamasca.

Approfondimenti e contenuti su Cerca di evitare uno scooter che poi si...

Temi più discussi: Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è grave; Prevenzione Oncologica Femminile: perché le scelte di tutti i giorni possono evitare 4 tumori su 10; Fare uso di talco aumenta il rischio di ammalarsi di cancro dell’ovaio?; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

Cerca di evitare uno scooter che poi si dilegua, motociclista 48enne sbalzato per 15 metri a Boltiere: è graveI due a bordo dell’altro motorino coinvolto non si sono fermati e si sono allontanati senza prestare soccorso. ecodibergamo.it

Cerca di evitare un cinghiale con la bici e viene investito da un furgone: 62enne morto nel CasertanoTragedia alle prime luci di oggi, giovedì 25 settembre, a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta: un uomo di 62 anni è morto in un tragico incidente stradale. Stando a una prima ... fanpage.it

Convegno al "Damiani" di Marsala. Europa Park cerca personale tra gli studenti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

La scrittrice Dacia Maraini annuncia le ragioni del suo voto contrario al referendum per la riforma della giustizia: “Non essendo un’esperta, ho letto di tutto per orientarmi. E più cercavo di capire, più in me cresceva il sospetto: perché chi governa non cerca di ri x.com