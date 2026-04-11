Si schianta in moto contro un pick up | giovane 26enne gravissimo al Maggiore di Parma

Un giovane di 26 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto lungo via Fratelli Cerci a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, quando il motociclista si è scontrato con un pick up mentre era in sella alla sua moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

È ricoverato in gravi condizioni di salute nel reparto di Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma il motociclista di 26 anni che si è schiantato contro un pick up, mentre percorreva via Fratelli Cerci a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, a bordo della sua moto. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22ennePolaveno (Brescia), 21 marzo 2026 – Incidente grave attorno alle 17 di oggi, sabato 21 marzo, a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la... Leggi anche: Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni Argomenti più discussi: Si schianta in moto contro un pick up: giovane 26enne gravissimo al Maggiore di Parma; Si schianta in monopattino contro un'auto parcheggiata in piazzale Picelli: 23enne al Maggiore; Ponte Lenzino, motociclista finisce sull'asfalto; Ottone, motociclista finisce a terra lungo la statale 45: soccorso in eliambulanza. L’incidente alle 11 in via Fratelli Cervi a Cadelbosco. Il giovane, residente a Castelnovo Sotto, è stato ricoverato i Rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma. La prognosi è riservata - facebook.com facebook