Si ripete l’evento della liquefazione del sangue di San Gennaro

Nella giornata di oggi si è verificato nuovamente il fenomeno della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'evento si è verificato alle 17, attirando l'attenzione dei presenti. La liquefazione è avvenuta secondo la tradizione, in un momento preciso previsto dal rituale. La cerimonia si è svolta nella chiesa dedicata al santo, con la partecipazione di fedeli e testimoni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è ripetuto l’evento della liquefazione del sangue di San Gennaro. Alle 17.03, sulla soglia del sagrato della Cattedrale di Napoli, è stato sventolato il fazzoletto bianco, segno che il sangue è sciolto. L’annuncio è stato accolto da un caloroso applauso delle migliaia di persone affollate nel Duomo e nel piazzale antistante. Ora le reliquie, il busto di San Gennaro e i busti dei compatroni proseguiranno in processione fino alla basilica di Santa Chiara dove l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, celebrerà la liturgia. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 9.13

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