Il 29 aprile si festeggia San Severo | fu il primo ad assistere al prodigio del sangue di San Gennaro

Il 29 aprile si ricorda San Severo, vescovo del IV secolo e secondo patrono di Napoli. È noto per essere stato il primo a assistere al prodigio del sangue di San Gennaro. La sua sepoltura si trova nella Basilica di san Giorgio Maggiore di Forcella. La giornata è dedicata alla memoria di questa figura storica, che ha avuto un ruolo importante nella tradizione religiosa locale.

Vescovo nel IV secolo, è secondo patrono di Napoli. Riposa nella Basilica di san Giorgio Maggiore di Forcella, celebrò per primo il prodigio di San Gennaro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo: "Con il dott. Ricciardi ora è un'eccellenza"Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott. San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone; Santo del giorno 29 Aprile 2026: Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa; Incontri nelle scuole nella settimana di eventi per L’oro della Puglia e di Federico II 2026; La Madonna del Soccorso in cammino verso la città: tappa alla Chiesa della Libera, Peregrinatio Mariae 2026. MADONNA SOCCORSO San Severo, aspettando la Madonna del Soccorso: ecco la Peregrinatio MariaeIn questa occasione il simulacro di Maria SS. del Soccorso lascerà il Santuario per attraversare le vie cittadine ... statoquotidiano.it Nella mattinata del 21 aprile a San Nicandro Garganico i Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne del posto, già detenuto per altra causa. Il provvedimento è stato em - facebook.com facebook