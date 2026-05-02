Si ribalta col kart poi viene investito | grave un ragazzino di 12 anni

Un incidente grave si è verificato durante una sessione di karting, con un bambino di 12 anni coinvolto. Secondo quanto riferito, il ragazzino si è ribaltato con il veicolo e successivamente è stato investito. L’episodio è avvenuto davanti ai genitori del ragazzo, che erano presenti al momento dell’incidente. Le condizioni del bambino sono risultate serie e si trova attualmente sotto assistenza medica.

Un gravissimo incidente in pista, avvenuto sotto gli occhi dei genitori, ha fatto temere il peggio per un bambino di 12 anni residente in provincia di Milano. Secondo quanto riportato dai colleghi di BresciaToday, il giovane pilota stava affrontando una curva del tracciato Franciacorta Karting.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Si ribalta col kart, poi viene investito: bimbo di 12 anni soccorso dall'eliambulanzaUn gravissimo incidente in pista, avvenuto sotto gli occhi dei genitori, ha fatto temere il peggio per un bambino di 12 anni. Leggi anche: Ragazzino di 12 anni investito da un’auto a Caprino, è molto grave