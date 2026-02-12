Ragazzino di 12 anni investito da un’auto a Caprino è molto grave

A Caprino, un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada e ora si trova in condizioni molto gravi, dopo essere stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni.

L’INCIDENTE. Il ragazzino è stato investito da un’auto ed è stato trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni. Un bambino di 12 anni è stato investito in via don Luigi Locatelli a Caprino Bergamasco. Erano le 17 di giovedì 12 febbraio quando sono scattati i soccorsi.Due ambulanze, un’auto medica e in volo si è alzato anche l’elicottero. Il 12enne, per cause ancora da accertare, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato colpito da un’auto, una Panda, che procedeva in direzione di Cisano, guidata da una donna di 66 anni. All’arrivo dei soccorsi il ragazzino, scaraventato a diversi metri di distanza dall’impatto, era privo di sensi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un'auto questa sera ad Avigliana, vicino Torino.

