Si frattura una caviglia sul sentiero | portata a Cattinara dal soccorso alpino l' ambulanza ci avrebbe messo troppo

Una persona ha subito la frattura di una caviglia mentre si trovava su un sentiero nella zona di San Dorligo. La chiamata al 112 segnalava il problema e la necessità di soccorso. Il personale del soccorso alpino è intervenuto con un'operazione di recupero e ha portato la persona all'ospedale di Cattinara, poiché l'ambulanza avrebbe impiegato troppo tempo per raggiungerla.

La chiamata al 112 parlava di una frattura alla caviglia. Ma l'ambulanza ci avrebbe messo troppo tempo per portarsi in zona San Dorligo e accompagnarla all'ospedale. Così sono stati gli operatori del soccorso alpino di Trieste a raggiungerla, per poi immobilizzarle la caviglia e portarla con i.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Si frattura la caviglia lungo la salita San Donato: recuperata in barella dai vigili del fuoco e soccorso alpinoIntervento di soccorso nel pomeriggio del 10 aprile 2026 sopra Como, lungo la salita verso l’eremo di San Donato, dove una donna è rimasta ferita in... Leggi anche: Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino