Scivola dal sentiero sul Monte Catria | 16enne salvato da Soccorso Alpino

Un ragazzo di 16 anni è scivolato lungo il sentiero che sale dalla Croce di vetta sul Monte Catria, causando un trauma alla gamba. La caduta si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, e il giovane si è trovato impossibilitato a muoversi da solo. Il Soccorso Alpino ha raggiunto rapidamente il luogo, stabilizzato il ragazzo e lo ha condotto in salvo. La sua condizione è sotto controllo mentre si attende l’intervento successivo.

© Ilrestodelcarlino.it - Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino

Pesaro, 22 febbraio 2026 – Paura sul Monte Catria nel primo pomeriggio di oggi. Un ragazzo di 16 anni è scivolato lungo il sentiero che scende dalla Croce di vetta e si è procurato un trauma alla gamba, rimanendo bloccato senza possibilità di proseguire. A salvarlo è stato un intervento rapido e coordinato tra Soccorso Alpino ed elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, già in guardia attiva al Rifugio Capanna dei Porci, utilizzato come presidio avanzato di soccorso. Una presenza che si è rivelata determinante: la squadra ha raggiunto in tempi brevi il punto dell'incidente, ha effettuato le prime valutazioni sanitarie e ha messo in sicurezza l'area.