Roma Film Music Festival 2026 | V° edizione

Il Roma Film Music Festival 2026 si svolge per la quinta volta nella capitale, portando sul palco artisti e compositori provenienti da tutto il mondo. La manifestazione è dedicata alle colonne sonore di film, serie televisive e videogiochi, e presenta concerti, anteprime e workshop. La kermesse si tiene in diverse location della città, attirando un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

