Music Day | 49^ edizione

Il Music Day Roma torna al Talenti Village di via della Bufalotta, in coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 aprile. Questa è la 49ª edizione della tradizionale Fiera del Disco di Roma, che si svolge a un anno di distanza dall’ultima manifestazione. L’evento si svolge nello stesso luogo e si presenta come una delle principali occasioni per gli appassionati di musica e vinili della capitale.

In perfetta coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 Aprile, il Music Day Roma torna, a un anno di distanza al Talenti Village di via della Bufalotta, con un’altra edizione speciale della grande Fiera del Disco di Roma. Ancora una volta saranno gli ampi spazi del Centro Commerciale del quartiere Talenti ad ospitare sabato 18 e domenica 19 aprile gli oltre sessanta espositori, provenienti da tutta Italia, che daranno vita alla Fiera. Per l’occasione saranno disponibili tutte le uscite speciali previste per la giornata mondiale dei negozi di dischi, oltre ad ogni sorta di vinili, cd, dvd, blue ray, libri, oggettistica e memorabilia relative al mondo della musica. 🔗 Leggi su Funweek.it Music Day RomaLa Fiera del Disco della Capitale giunge alla 48esima edizione con la più ricca offerta di dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e... Sora, 49° edizione della mostra scambioLa 49ª edizione della Mostra Scambio di Sora si terrà dal 28 febbraio e il 1 marzo presso il polo fieristico. Best Turntables for All Budgets : 2026 Edition Argomenti più discussi: Riccio Music Day - Voci per la Vita, un evento benefico il 18 aprile; Ufficiale: nasce BRAVIA Inc, la joint venture Sony e TCL. A TCL anche le fabbriche di TV e prodotti audio di Sony. Music Day: 49^ edizioneTorna il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca con un’altra edizione speciale al Talenti Village di via della Bufalotta sabato 18 e domenica 19 aprile ... funweek.it Music Day Roma:45^ edizioneMusic Day Roma e Talenti Village presentano una edizione speciale, sempre ad ingresso gratuito, della Fiera del Disco di Roma. All’interno del grande centro commerciale romano, collezionisti e tutti ... funweek.it "Riccio Music Day - Voci per la Vita", un evento benefico il 18 aprile x.com Music Day Roma – Fiera del Disco | 49ª Edizione Sabato 18 – Domenica 19 Aprile Talenti Village (Via della Bufalotta, 548) Orario: 9:30 – 20:00 INGRESSO GRATUITO Parcheggio gratuito Torna a Roma la FIERA DEL DISCO, il più importante eve - facebook.com facebook