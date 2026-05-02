Sì al parcheggio turistico nei pressi dell' Anfiteatro Campano
È stato assegnato l’appalto per la creazione di un nuovo parcheggio temporaneo dedicato ai visitatori dell’Anfiteatro Campano, situato nella zona di Santa Maria Capua Vetere. L’intervento riguarda l’area di sosta rivolta ai turisti e coinvolge la realizzazione di spazi destinati a facilitare l’afflusso di visitatori presso il sito archeologico. La decisione è stata ufficializzata di recente.
Aggiudicato l'appalto per la realizzazione di una nuova area di sosta temporanea a fini turistici nella zona dell'Anfiteatro Campano, a Santa Maria Capua Vetere. Il Comune, infatti, ha deciso di far eseguire i lavori di riconversione del parcheggio auto di via Martini Cristian al fine di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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