Sì al parcheggio turistico nei pressi dell' Anfiteatro Campano

È stato assegnato l’appalto per la creazione di un nuovo parcheggio temporaneo dedicato ai visitatori dell’Anfiteatro Campano, situato nella zona di Santa Maria Capua Vetere. L’intervento riguarda l’area di sosta rivolta ai turisti e coinvolge la realizzazione di spazi destinati a facilitare l’afflusso di visitatori presso il sito archeologico. La decisione è stata ufficializzata di recente.