Sgarito a Schifani | ‘La legge elettorale favorisce imbrogli

Durante un intervento pubblico, una persona ha accusato la legge elettorale di favorire possibili irregolarità, menzionando specificamente come la doppia preferenza di genere possa influenzare il risultato del voto. Sono stati inoltre citati gruppi che, secondo l’intervento, manipolano le liste elettorali a livello comunale. La discussione ha attirato l’attenzione su possibili criticità nel sistema di voto e nelle procedure di presentazione delle liste.

?? Cosa scoprirai Come può la doppia preferenza di genere alterare il voto reale? Chi sono i gruppi che manipolano le liste elettorali comunali? Perché i professionisti rinunciano a candidarsi alle prossime amministrative? Cosa deve fare Schifani per fermare i patti sottobanco??? In Breve Sgarito critica la doppia preferenza di genere per le amministrative del 24-25 maggio. Il meccanismo favorisce lobby e gruppi di affaristi nei comuni siciliani. Esempio pratico: quattro donne potrebbero spostare .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sgarito a Schifani: ‘La legge elettorale favorisce imbrogli Notizie correlate Leggi anche: Legge elettorale comunale, l'appello di Sgarito a Schifani: "Favorisce imbrogli e voti prefabbricati" Sondaggi politici, perché la nuova legge elettorale favorisce le destre: cosa dice la simulazioneI sondaggi e le simulazioni confermano che la legge elettorale proposta dalla maggioranza favorirebbe le destre.