Legge elettorale comunale l' appello di Sgarito a Schifani | Favorisce imbrogli e voti prefabbricati

Un dermatologo ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione per criticare la legge elettorale comunale. Nel testo, l’autore definisce la normativa “scandalosa” e sostiene che favorisca imbrogli e voti prefabbricati. La comunicazione è arrivata a poche settimane dal voto amministrativo previsto per fine maggio in diverse località siciliane, tra cui Agrigento. La questione ha attirato l’attenzione nel dibattito politico locale.

"La legge elettorale per le elezioni comunali è scandalosa". Inizia così la lettera aperta che il dermatologo Carmelo Sgarito ha indirizzato al presidente della Regione, Renato Schifani, a poche settimane dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio ad Agrigento e in altri comuni siciliani.Sgarito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sondaggi politici, perché la nuova legge elettorale favorisce le destre: cosa dice la simulazioneI sondaggi e le simulazioni confermano che la legge elettorale proposta dalla maggioranza favorirebbe le destre. Legge elettorale, il governo pensa a un maxi premio di maggioranza: 70 seggi con lo 0,1% in più di votiCon la nuova legge elettorale a cui sta pensando il governo Meloni, basterà lo 0,1% in più degli avversari per assicurarsi un distacco abissale, in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amministrative 2026: guida operativa per le prossime elezioni comunali; Il governo rilancia sulla legge elettorale ma l’opposizione alza il muro; Serradifalco, la sfida di Burgio alla legge elettorale:Mi candido per il terzo mandato; FRATELLI D’ITALIA RILANCIA IL CONFRONTO SULLA LEGGE ELETTORALE. Elezioni Comunali Reggio Calabria, come sarà il nuovo Consiglio: le previsioni di StrettoWeb sull’attribuzione dei seggi alle listeLa speranza minima è che stavolta non votino i morti. Anche se i presupposti non sono dei migliori: da ambienti vicini all’ufficio elettorale comunale, filtrano testimonianze secondo cui nelle scorse ... strettoweb.com Liste elettorali di poliziotti penitenziari alle elezioni amministrative: quando la legge permette ciò che la deontologia condannaListe elettorali di poliziotti penitenziari alle elezioni amministrative di piccoli comuni: un mese di assenza a discapito di chi resta ... poliziapenitenziaria.it Però se fate i professionisti della legge elettorale almeno leggetela. Con questa legge elettorale dx e sx pareggiano e azione decide chi governa e con che programma. Basta guardarsi un sondaggio a caso. x.com Legge elettorale, la Lega accelera. I timori di Salvini su Forza Italia: “Vuole il pareggio” La partita sulla legge elettorale entra nel vivo e la Lega prova a forzare i tempi. L’obiettivo è chiaro: arrivare a una riforma condivisa – o quantomeno praticabile – prima che - facebook.com facebook