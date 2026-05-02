Sfonda l' ingresso della palestra all' alba per rubare pesi per 2mila euro | arrestato a Milano

Da milanotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un uomo di 39 anni è stato arrestato all’alba dopo aver forzato l’ingresso di una palestra, danneggiando la saracinesca, e aver rubato attrezzi del valore di circa 2mila euro. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino e gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione. L’uomo, con precedenti penali, è stato portato in questura e accusato di furto aggravato.

Ha danneggiato la saracinesca all'ingresso e ha rubato gli attrezzi della palestra. Arrestato a Milano un uomo italiano di 39 anni con precedenti con l'accusa di furto. Il colpo in palestraTutto è accaduto poco dopo l'alba di venerdì 1° maggio, intorno alle 6.20, in una palestra di via Cinque.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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