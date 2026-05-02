Sfonda l' ingresso della palestra all' alba per rubare pesi per 2mila euro | arrestato a Milano

A Milano, un uomo di 39 anni è stato arrestato all’alba dopo aver forzato l’ingresso di una palestra, danneggiando la saracinesca, e aver rubato attrezzi del valore di circa 2mila euro. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino e gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione. L’uomo, con precedenti penali, è stato portato in questura e accusato di furto aggravato.

Ha danneggiato la saracinesca all'ingresso e ha rubato gli attrezzi della palestra. Arrestato a Milano un uomo italiano di 39 anni con precedenti con l'accusa di furto. Il colpo in palestraTutto è accaduto poco dopo l'alba di venerdì 1° maggio, intorno alle 6.20, in una palestra di via Cinque.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sfonda la porta della palestra all'alba per rubare i pesi: arrestato a Milano Aggressione choc, sfonda la porta d’ingresso e prende a pugni e morsi l’ex: arrestatoCastel Guelfo (Bologna), 24 marzo 2026 – Ha sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna e, una volta dentro, l’ha aggredita con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il nuovo Razr Fold sfonda il tetto dei duemila euro; Trento, un uomo sfonda la vetrata d’ingresso di un condominio di via Marconi ed entra negli appartamenti per farsi la doccia; Fivers punta sull’energia per continuare a crescere. Nel 2025 il fatturato sfonda il muro dei 20 milioni di euro; Schianto ai cancelli dell’impresa: I miei dipendenti hanno paura. Sorpassi come in un’autopista. Sfonda la porta della palestra all'alba per rubare i pesi: arrestato a MilanoIl titolare ha dato l'allarme dopo aver visto l'uomo sfondare l'ingresso in via Cinque Maggio: la polizia ha bloccato il 39enne mentre fuggiva con il bottino ... milanotoday.it Sfondano la porta d'ingresso e occupano una casa: tre denunciatiTre persone denunciate per aver occupato abusivamente un’abitazione dopo averne forzato l’ingresso. È quanto accertato a San Giorgio a Liri, dove i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in ... ciociariaoggi.it Trento, un uomo sfonda la vetrata d’ingresso di un condominio di via Marconi ed entra negli appartamenti per farsi la doccia https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/02/un-uomo-sfonda-la-vetrata-d-ingresso-di-un-condominio-di-via-marconi-ed-entra-negli-appa - facebook.com facebook