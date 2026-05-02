Sfonda la porta della palestra all' alba per rubare i pesi | arrestato a Milano

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Milano dopo aver rotto la porta di ingresso di una palestra all’alba e aver rubato alcuni attrezzi, tra cui pesi. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un danno alla porta e di attrezzi mancanti. L’arrestato ha precedenti per furto ed è stato condotto in questura per gli accertamenti. La palestra ha subito danni alla struttura e al materiale.

Ha danneggiato la porta di ingresso e ha rubato gli attrezzi della palestra. Arrestato a Milano un uomo italiano di 39 anni con precedenti con l'accusa di furto. Il colpo in palestraTutto è accaduto poco dopo l'alba di venerdì 1° maggio, intorno alle 6.20, in una palestra di via Cinque Maggio in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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