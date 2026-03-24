Aggressione choc sfonda la porta d’ingresso e prende a pugni e morsi l’ex | arrestato

Castel Guelfo (Bologna), 24 marzo 2026 – Ha sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna e, una volta dentro, l’ha aggredita con violenza, colpendola a pugni e arrivando a morderla. È quanto accaduto in provincia di Bologna, dove i carabinieri della stazione di Castel Guelfo hanno arrestato un 29enne marocchino con le accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’allarme della donna. L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto della donna. Raggiunta rapidamente, la vittima – traumatizzata e ferita – ha riferito di essere stata aggredita dall’ex compagno, che sarebbe entrato in casa armato di coltello dopo aver sfondato la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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