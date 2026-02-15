Tenta di rubare 1 milione di euro di gioielli in un hotel in Porta Venezia a Milano | arrestato

Un uomo ha cercato di rubare gioielli e orologi per un valore di un milione di euro in un hotel di Porta Venezia a Milano, dopo aver forzato una camera d’albergo. La polizia lo ha sorpreso mentre cercava di mettere le mani sui preziosi, che appartenevano a un turista americano. L’arresto è avvenuto sul momento, mentre tentava di scappare con il bottino.

1880 ca I Bastioni di Porta Venezia. Foto "attuale" da Google, mappa del 1883