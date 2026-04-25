Udine 15 milioni fermi in cassa | Azione sfida De Toni sull’Irpef
A Udine, il movimento politico Azione ha contestato la gestione di 15 milioni di euro lasciati in cassa dal precedente amministratore. La questione riguarda la possibilità di evitare aumenti dell'Irpef sfruttando l'avanzo di bilancio del Comune. La discussione si concentra sulla modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e sulle decisioni relative alla tassazione locale. La disputa si inserisce nel più ampio dibattito sulle politiche fiscali del territorio.
? Cosa sapere Azione contesta a De Toni la gestione di 15 milioni di euro a Udine.. Il movimento chiede di evitare aumenti dell'Irpef utilizzando l'avanzo di bilancio comunale.. Azione mette in discussione la gestione finanziaria di De Toni a Udine, contestando l’assenza di una strategia chiara nonostante un avanzo di bilancio pari a 15 milioni di euro. Il segretario regionale del movimento, Coppola, ha espresso forti perplessità sulla conduzione economica dell’amministrazione comunale. La criticità principale riguarda proprio quel margine di risorse non impegnate che, secondo la visione della sigla politica, non dovrebbe tradursi in un incremento dell’Irpef per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Udine, dilemma il 26 settembre: De Toni media tra Alpini e Pride? Cosa sapere Il sindaco De Toni media tra raduno Alpini e Fvg Pride a Udine il 26 settembre.
Manovra da 19 miliardi approvata. La sfida sull'Irpef rinviata al 2027. ?Stefani: «Veneto fuori dall?esercizio provvisorio in tempi record»VENEZIA - Soltanto un orgoglioso juventino come Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d’Italia, poteva citare Roberto Baggio nel giorno del caos...