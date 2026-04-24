Comune 500.000 euro fermi in cassa | l’opposizione attacca

L'opposizione critica la gestione finanziaria del comune, evidenziando che oltre mezzo milione di euro di fondi comunali sono ancora bloccati nei conti dell'amministrazione guidata dal sindaco. La cifra, ferma in cassa, solleva interrogativi sulla capacità dell'amministrazione di utilizzare le risorse disponibili. La questione è stata al centro di alcune dichiarazioni pubbliche, mentre il comune non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sulla situazione.

? Cosa sapere Oltre 500.000 euro di fondi comunali restano fermi nei conti dell'amministrazione Moretti.. Luca Paterlini di Alternativa Civica contesta l'immobilismo e chiede investimenti per il territorio.. Oltre 500.000 euro di fondi comunali restano fermi nei conti dell’amministrazione Moretti, scatenando la protesta di Paterlini che chiede investimenti immediati per il territorio. Il bilancio comunale evidenzia un avanzo che supera la soglia del mezzo milione di euro, un dato che riflette una gestione finanziaria prudente ma che accende i riflettori sulla capacità di spesa del Comune. Luca Paterlini, capogruppo consiliare di Alternativa Civica, ha sollevato il problema della staticità di queste risorse pubbliche, sottolineando come la solidità dei conti non debba tradursi in un immobilismo che penalizza la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comune, 500.000 euro fermi in cassa: l’opposizione attacca Notizie correlate Parcheggi, Zamperini attacca il Comune: "Fa cassa sulla pelle dei lecchesi"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia critico sulla scelta dell'Amministrazione di far diventare a pagamento gli ultimi stalli bianchi. Leggi anche: Crisi energetica, l'opposizione attacca: "Comune e Provincia attendono passivi decisioni altrui" Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Prevenzione incendi, tutte le disposizioni per la manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi; Proroga chiususra Senteiristica Comune di Pacentro; Voucher sport Lazio 2026: 500 euro con ISEE fino a 50.000 euro; La Provincia stanzia 6 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti. Il Comune di Pagani è stato ufficialmente sciolto. A darne notizia è stata la Prefettura di Salerno, che ha disposto il commissariamento dell’ente e la conseguente sospensione del processo elettorale già avviato in vista delle amministrative di fine maggio. - facebook.com facebook Il Comune di Genova conferisce il Grifo al professore Alberto Diaspro x.com