A causa del 25 aprile che cade di sabato, molte palestre scolastiche sono chiuse, portando a un calendario di anticipi nel campionato di volley di Serie C e D tra questa sera e domani. Tra le partite in programma, si segnalano incontri a Taneto, dove la squadra cerca di avvicinarsi ai playoff, e un derby previsto a Roteglia. La giornata coinvolge diverse squadre e si svolge con alcune variazioni rispetto al normale calendario.

Con il 25 aprile che cade di sabato, alcune palestre scolastiche sono chiuse, così sono tanti gli anticipi della giornata di volley tra stasera e domani. Dopodomani, invece, gioca tutta la Serie B. SERIE C. Tra i maschi, domani alle 21,15, si gioca Scandiano (7)-Everton (17); tra le ragazze c’è una gara oggi, il derby tra la Saturno Guastalla già promossa in B2 (63) e l’Ama San Martino (32) alle 20,45. Domani alle 21, Stadium Mirandola (47)-Poliespanse Nutristar Correggio (34). SERIE D. Quasi tutte in campo a tre giornate dal termine: oggi nel girone A maschile si gioca alle 21 tra Naytes Vaneton (45) e Collecchio (27). Domani alle 21,30, Gazze Cavriago (14)-Pallavolo Parma (20) e alle 20,45 Terre Matildiche (4) contro l’imbattuta Audax Parma (69).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie C e D: con il 25 aprile che cade di sabato, sono tanti gli anticipi che si giocano tra stasera e domani. Taneto a caccia dei play off. Derby a Roteglia

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