Gli altri verdetti per i Mondiali Brindano anche Svezia e Repubblica Ceca

I playoff di ieri sera hanno concluso la fase di qualificazione europea ai prossimi Mondiali, confermando la partecipazione di diverse nazionali. Tra queste, la Bosnia si è aggiunta al girone B grazie a una vittoria. Oltre alla Bosnia, anche Svezia e Repubblica Ceca si sono qualificate, completando così il quadro delle squadre europee che prenderanno parte alla fase finale del torneo.

Con i playoff di ieri sera si è completata la partecipazione europea ai prossimi mondiali. Ed è già scritto anche il calendario del girone B, quello dove con la vittoria di ieri sera è entrata Bosnia. Il programma prevede: prima giornata 12 giugno ore 21 italiane a Toronto, Canada-Bosnia; 13 giugno San Francisco ore 21 Svizzera-Qatar; seconda giornata 18 giugno ore 21 a Los Angeles Svizzera-Bosnia, 19 giugno ore 24 a Vancouver Canada-Qatar; terza giornata 24 giugno ore 21 a Vancouver Svizzera-Canada, a Seattle Bosnia-Qatar. Ieri il presidente della Fifa Infantino si è detto sicuro che l’Iran sarà presente ai mondiali, nonostante le dichiarazioni di Trump. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli altri verdetti per i Mondiali. Brindano anche Svezia e Repubblica Ceca Articoli correlati Leggi anche: Repubblica Ceca-Irlanda, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Repubblica Ceca-Danimarca, finale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti utili per approfondire su Repubblica Ceca Temi più discussi: Playoff Mondiali 2026: gli ultimi verdetti per i giocatori di Serie A; I verdetti dei playoff: Bosnia, Turchia, Repubblica Ceca e Svezia al Mondiale; Mondiali 2026 | Il quadro dei play off: Italia, sfida decisiva in Bosnia. Tutte le qualificate; Gli altri verdetti per i Mondiali. Brindano anche Svezia e Repubblica Ceca. Gli altri verdetti per i Mondiali. Brindano anche Svezia e Repubblica CecaCompletata la partecipazione europea ai prossimi mondiali ... msn.com Diretta Repubblica Ceca Danimarca streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Praga per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026Diretta Repubblica Ceca Danimarca streaming video tv: quote e probabili formazioni dall'epet ARENA per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 ... ilsussidiario.net Turchia, Svezia e Repubblica Ceca strappano il pass per il Mondiale 2026: cadono Danimarca, Polonia, e Kosovo - facebook.com facebook #Mondiali, la #RepubblicaCeca si qualifica all’ultimo respiro. Ci sono anche Svezia e Turchia x.com