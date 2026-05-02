La Pianese ha iniziato i playoff di Serie C dopo aver concluso la stagione regolare in sesta posizione. La squadra si prepara a disputare le partite decisive con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione. La prima sfida si svolge sull’Amiata, dove la Ternana si presenta come avversaria. La formazione toscana si avvia alla fase finale del campionato con entusiasmo e determinazione.

PIANCASTAGNAIO – È finalmente tempo di playoff. Dopo aver conquistato con merito la sesta posizione in classifica al termine della stagione regolare, la Pianese si tuffa nella post-season con l’obiettivo di continuare a stupire. Avversario dei bianconeri sarà ancora quella Ternana battuta domenica scorsa e che verrà a Piancastagnaio con l’obbligo di vincere per accedere al secondo turno; le zebrette, al contrario, potranno contare su due risultati su tre per avanzare, forti della migliore posizione in graduatoria. Ad arbitrare la contesa sarà il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Alessandro Cassano di Saronno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Serie C, la Pianese inizia la storia avventura nei playoff: sull’Amiata sale la Ternana

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