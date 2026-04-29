La Pianese continua la sua stagione con entusiasmo dopo aver conquistato il sesto posto in classifica, un risultato storico per la squadra. La formazione ha ripreso gli allenamenti con sedute pomeridiane e si prepara per i prossimi incontri di playoff. Domenica si gioca l’incontro con la Ternana al Comunale, con calcio d’inizio alle 20. La partita rappresenta il primo ostacolo per la squadra nella fase ad eliminazione diretta.

Sulle ali dell’entusiasmo per lo storico traguardo raggiunto, il sesto posto, e con la volontà di proseguire l’avventura, la Pianese è tornata subito in campo (sedute pomeridiane fino a sabato): alle porte il debutto ai play off con la Ternana, in scena domenica al Comunale con start alle 20. Chi si aggiudicherà la sfida dovrà attendere l’esito delle partite Pineto-Gubbio (sempre domenica alle 20), e Juventus Next Gen-Vis Pesaro (domenica alle 20,45) per conoscere l’accoppiamento del secondo turno degli spareggi del girone. In caso di parità al termine dei 90 minuti si qualificherà la meglio classificata al termine della regular season. Le zebrette hanno quindi a disposizione due risultati su tre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese, la grande avventura prosegue. Conto alla rovescia per la Ternana

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