L’attaccante francese continua a mostrare difficoltà con un’ennesima prestazione caratterizzata da diversi errori nella partita contro l’Atalanta. Senza Lautaro, la media dei gol della squadra si riduce, e il calo di rendimento dell’attaccante si fa notare. La sua presenza in campo si traduce in additional problemi per la fase offensiva della squadra, che fatica a trovare continuità.

Inter News 24 Thuram, contro l’Atalanta arriva un’altra prova negativa e piena di errori. Intanto senza Lautaro crolla la media gol. Il pareggio contro la Dea ha sollevato riflessioni profonde in casa Inter, specialmente riguardo al rendimento di alcuni singoli. Sotto la lente d’ingrandimento è finito Marcus Thuram, apparso ancora lontano dalla forma migliore proprio nel momento clou della stagione. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il francese è finito nel mirino dei mugugni di San Siro: «il figlio d’arte transalpino è apparso ancora lontano dalla versione brillante ammirata nei mesi migliori, finendo nel mirino dei mugugni del pubblico dopo un’altra prova opaca». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram, il momento negativo prosegue: quanti errori per l’attaccante francese! E senza Lautaro crolla la media dei gol…

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