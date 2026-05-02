Domani si gioca a Como la partita di Serie A tra il team locale e il Napoli. La formazione partenopea include Nico Paz, che partirà titolare nonostante abbia lasciato il campo anzitempo nell'ultima partita contro il Genoa. Nel complesso, si nota anche il ritorno di Beukema, mentre la linea offensiva sarà guidata da Fabregas, con una formazione che punta a rafforzare la propria posizione in classifica.

Sfida che profuma d'Europa quella del Sinigaglia tra Como e Napoli. Super trequarti quella di Fabregas, con Nico Paz che partirà titolare nonostante l'uscita anticipata nell'ultimo turno contro il Genoa. Conte punterà ancora su Alisson. Dietro, riecco Beukema.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, probabili formazioni Como-Napoli: c'è Nico Paz, riecco Beukema

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