como napoli probabili formazioni e orari tv beukema titolare con vista sul mercato

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Como con un risultato importante alle spalle, dopo aver battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0, senza subire gol. La formazione dovrebbe vedere titolare Beukema, che potrebbe essere coinvolto anche nelle prossime settimane in vista del mercato. La partita si svolgerà nel primo pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Napoli, 1 maggio 2026 – La vittoria netta e perentoria contro la Cremonese ha dato a tutto il Napoli una grande boccata d'ossigeno: 4 gol fatti (e con tante chance fallite, tra le quali un rigore), 0 subiti e numerose ottime indicazioni dai singoli e dal collettivo. Il risultato è stata una vittoria vitale per assestare un altro colpo alle ambizioni di qualificarsi alla prossima Champions League, che curiosamente culla anche il Como, una sorpresa ma solo relativamente se si pensa ai corposi investimenti estivi e alla proposta di gioco quasi unica (almeno in Serie A) di Cesc Fabregas. Mentre il Napoli è secondo a -10 dall'Inter (che...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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