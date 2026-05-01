Serie A oggi | giornata decisiva tra scudetto champions e salvezza Sfide e orari TV

La giornata di oggi in Serie A si presenta come decisiva, con incontri che possono influenzare la corsa allo scudetto, la qualificazione in Champions League e la salvezza. Sono in programma diverse partite, trasmesse su Sky e DAZN, con orari che coprono tutto il pomeriggio e la sera. Le sfide coinvolgono squadre che cercano punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

La Serie A entra nella fase finale con sfide cruciali: ecco tutte le partite di oggi, gli orari e dove vederle su Sky e DAZN. Un weekend che può cambiare la classifica. Oggi, venerdì1 maggio, prende il via la 35ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno distribuito su quattro giorni, da stasera fino a lunedì con il posticipo serale Roma-Fiorentina. Con lo scudetto già virtualmente assegnato, l'interesse si concentra sulla lotta per un posto in Europa e la battaglia salvezza. Ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Dove vedere le partite della 34ª giornata su Sky e Dazn L'Inter capolista (79 punti) ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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