Serie A oggi Como-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi alle 18 si disputa la partita tra Como e Napoli, valida per la 35esima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Le due squadre scenderanno in campo per affrontarsi in questa giornata di campionato. La partita si svolgerà in un orario pomeridiano, con le formazioni ancora da definire ufficialmente.

(Adnkronos) – Como e Napoli in campo oggi per la 35esima giornata della Serie A. Il match – in diretta tv e in streaming – è in programma alle 18 di oggi, sabato 2 maggio. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione alla Champions League. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall'Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri. In caso di k.o. del Napoli, l'Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv. Como – (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Serie A, oggi Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederlaMilano e Como scenderanno in campo alle 20,45 di oggi, 18 febbraio, per il recupero della 24esima giornata di Serie A. Juventus-Como oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 21 febbraio la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da due sconfitte, in campionato contro l’Inter, in un match seguito da forti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Como-Napoli | Info Biglietti ? - Como 1907; Como-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A. Como-Napoli oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: orario e formazioniIl Napoli va a Como in uno scontro delicato per gli equilibri della classifica: in palio c'è un posto nella prossima Champions League ... fanpage.it Diretta Como-Napoli, pre-partita: le ultime sulle scelte di Conte e FabregasIl Napoli fa visita al Como oggi sabato 2 maggio alle 18 per la 35ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale ... tuttonapoli.net Il ventunesimo scudetto dell'Inter è annunciato, sta per arrivare e, comprensibilmente, ai nerazzuri interessa anche Como-Napoli per capire come e quando possano celebrare il loro trionfo. Dopo il pareggio di Torino, alla squadra di Chivu servono 3 punti per l - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como- #Napoli x.com