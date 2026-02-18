Serie A oggi Milan-Como | orario probabili formazioni e dove vederla
Il Milan affronta il Como questa sera alle 20,45, a causa di un rinvio, per il recupero della 24ª giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio San Siro, dove i rossoneri sperano di consolidare la loro posizione in classifica. Il Como, invece, cerca punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione. La sfida viene trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport.
Milano e Como scenderanno in campo alle 20,45 di oggi, 18 febbraio, per il recupero della 24esima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri hanno ancora una volta la possibilità di restare nella scia dell’Inter nella corsa scudetto. Davanti a loro troveranno la squadra di Fabregas che farà di tutto per rovinare la festa ai padroni di casa e riscattare la sconfitta contro la Fiorentina. Poco più di un mese fa le due compagini si erano affrontate al Sinigaglia, con il successo del Milan per 3-1. Allegri: “Restiamo lucidi e concentrati”. “Professionalizzare gli arbitri? Non so se serva o meno. Il nostro campionato è bellissimo e queste cose ci saranno sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Como-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaComo-Milan, match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A, si disputerà questa sera alle ore 20 allo stadio Sinigaglia.
LIVE Como – Milan: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
