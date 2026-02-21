Juventus-Como oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi si gioca Juventus-Como, una partita di Serie A che si svolge in un momento difficile per i bianconeri. La squadra di Luciano Spalletti cerca di reagire dopo due sconfitte consecutive, una contro l’Inter e l’altra in Champions League contro il Galatasaray. La partita si tiene allo Juventus Stadium alle ore 18:30, con i tifosi pronti a sostenere la squadra dopo le recenti delusioni. La sfida si può seguire in diretta tv e streaming.
Torna in campo oggi 21 febbraio la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da due sconfitte, in campionato contro l’Inter, in un match seguito da forti polemiche, e in Champions contro il Galatasaray. I bianconeri affrontano il difficile scoglio Como ma hanno bisogno di una vittoria per uscire da un periodo complicato, e anche per tenere a distanza la squadra di Fabregas, diretta concorrente per un posto nelle posizioni che contano per l’Europa. Spalletti: “Como forte, prossime gare indirizzano stagione Juve”. “Queste partite indirizzano la stagione, certo: sono convinto che la squadra avrà una reazione evidente, che si metterà nella condizione di esprimere al meglio le nostre qualità”.🔗 Leggi su Lapresse.it
