Serie A oggi Como-Napoli – La partita in diretta

Oggi la 35esima giornata di Serie A propone l'incontro tra Como e Napoli, con la squadra ospite che affronta la trasferta. La partita si svolge in anticipo rispetto al calendario completo del campionato e viene trasmessa in diretta. La sfida si tiene allo stadio del Como, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo ed è di scena in trasferta contro il Como in uno degli anticipi della 35esima giornata di Serie A. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione alla Champions League. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall'Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Calcio d'inizio alle 18. Dove vedere Como-Napoli? La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming da Dazn. In caso di k.o. del Napoli, l'Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Como Napoli LIVE Partita Serie A in diretta con i tifosi napoletani

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